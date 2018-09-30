Опубликовано видео момента гибели Захарченко

Телеканал «Россия 1» показал эксклюзивные кадры взрыва в донецком кафе «Сепар», при котором был убит глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Видео с камер наблюдения показали в эфире программы «Вести недели» (с 18-й секунды записи).

На видео видно, как к кафе подъезжает кортеж Захарченко. Охрана осматривает периметр, первым в заведение заходит телохранитель главы ДНР. После проверки зала в помещение направляется сам Захарченко. Взрыв раздается ровно в тот момент, когда он заходит в зал.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.