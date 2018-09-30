Жители Окинавы проголосовали за сторонника вывода американской базы

Новым главой префектуры Окинава станет оппозиционер и сторонник вывода американских военных баз за пределы японской Окинавы Дэнни Тамаки, следует из данных экзит-поллов, проведенных агентством Киодо и телеканалом NHK.

Выборы губернатора префектуры Окинава состоялись в воскресенье. Главным соперником 58-летнего Тамаки был 54-летний Ацуси Сакима, которого поддерживает правительство во главе с премьером Японии Синдзо Абэ, передает РИА «Новости».

Предыдущий глава префектуры Такэси Онага умер в августе этого года. Он также был сторонником вывода американских баз за пределы префектуры.