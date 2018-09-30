В центре Москвы частично обрушился фасад здания

На здании в 1-й Спасоналивковский переулок, 18, строение 2 частично обрушились декоративные элементы фасада, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО; по данным СМИ, повреждены автомобили.

«30 сентября по адресу 1-Спасоналивковский переулок дом 18, строение 2, находится в управлении ТСЖ (Товарищества собственников жилья), произошло частичное отслоение декоративного элемента фасада, пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Коммунальные службы убрались на территории.

По данным СМИ, в результате инцидента были повреждены припаркованные автомобили.