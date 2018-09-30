В Армении назвали сроки визита Путина в Ереван

Президент России Владимир Путин прибудет в Армению в начале 2019 года, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Вы знаете, что у нас была договоренность о том, что Владимир Путин посетит Армению или в конце этого года, или в начале следующего. Если честно, в этом году у нас уже были и до конца года планируются общения с главой РФ, и я думаю, что будет правильно организовать визит в начале следующего года», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что к тому времени будет «сформирована база документов», в ходе визита ожидается их подписание. О каких документах идет речь, Пашинян не уточнил.

В пятницу сообщалось, что Путин на полях саммита СНГ провел краткую встречу с Пашиняном.