Жертвами БПЛА боевиков в Сирии стали трое военных

В результате атаки боевиков, использовавших беспилотники, погибли трое сирийских военных, еще девять человек пострадали, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Савченко.

Атака произведена из района города Джиср эш-Шугур провинции Идлиб. Нападению подверглись позиции сирийских войск в горной части провинции Латакия. Боевики использовали пять БПЛА кустарного производства.

Кроме того, Савченко сообщил о нарушении боевиками перемирия в Идлибской зоне деэскалации, передает ТАСС.