Боевики в Сирии перестали стрелять противотанковыми управляемыми ракетами

У боевиков в Сирии закончились противотанковые управляемые ракеты, пишет военный блогер Диана Михайлова.

Она указывает, что в августе не зафиксировано ни одного пуска ПТУР боевиками. Такое случилось впервые с 2012 года, сообщается в блоге diana_mihailova.

При этом отмечается, что за указанный период было выпущено примерно 2 тыс. 85 ПТУР (в том числе 1 тыс. 289 TOW, 244 «Фагота» и 226 «Конкурсов»).

No ATGM launches in August 2018. For the first time since 2012. pic.twitter.com/JGwAATf2cp — simla (@yarinah1) 3 сентября 2018 г.

В 2017 году опубликовали видео, на котором доработанный сирийский Т-72 выдержал прямое попадание ПТУР. Кроме того, стал известным случай, когда в бою под Алеппо в лобовую часть башни Т-90А боевики попали ПТУРом американского производства марки TOW-2B. При этом танк остался в строю. В итоге операция в Сирии поспособствовала продажам российских танков.