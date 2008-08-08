Британские броневики оказались «огромной тратой денег впустую»

Бронеавтомобили Foxhound британского производства оказались не приспособлены к жаркому климату Афганистана, они еженедельно выходят из строя, пишет Times.

Издание отмечает, что опасения относительно надежности броневиков возросли во время визита министра обороны Великобритании в Кабул – из строя вышла одна из машин в кортеже политика, передает RT.

Майор корпуса Королевских инженеров Энди Браун подтвердил частые поломки Foxhound, однако подчеркнул, что это не сказывается на проведении патрульных операций. Второй источник Times тоже подтвердил, что британские войска испытывали «немало проблем» с бронеавтомобилями этого типа.

Машины Foxhounds приняли на вооружение ВС Великобритании в 2012 году для защиты солдат от взрывов. Они заменили легкие бронеавтомобили Snatch Land Rover, получившие прозвище «гробы на колесах» из-за гибели не менее 37 членов их экипажей в Афганистане и Ираке.

Foxhound создан для работы при высоких температурах, однако с перегревом машина так и не справилась. Частично проблему военные решают, ставя машины в тень в перерывах между использованием.

В прошлом году в своем рапорте британский сержант, который служил в Ираке, также жаловался на бронеавтомобили Foxhound, так как они постоянно ломались. Он назвал их покупку «огромной тратой денег впустую».

Times пишет, что в ненадежности броневиков убедились высокопоставленные чиновники и репортер издания, когда бронеавтомобиль заглох рядом с одним из КПП в Кабуле. Его пришлось везти до конечного пункта на прицепе. Солдаты заметили, что им повезло, что поломка произошла в безопасной зоне.

Командующий британским контингентом в Афганистане бригадир Саймон Хамфри однако вступился за броневики, так как «ездит по городу каждый день» и «не променял бы Foxhound ни на какую иную платформу».

«У меня никогда не было с ним проблем. Я чувствую себя защищенным, и он доставляет меня туда, куда любой другой автомобиль не мог бы добраться», – признался военный.

Отметим, что ранее критиковались другие броневики британского производства – Saxon, которые передавались Украине. Причем критике их подвергли сами военные ВС Великобритании. Так, экс-начальник генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат заявлял, что Saxon будут совершенно бесполезны на линии фронта.