В Британии назвали Мэй «новым Распутиным»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – это новый Григорий Распутин, потому что как бы ее ни критиковали за переговоры по Brexit, она «продолжает жить», пишет обозреватель CNN, британский политолог и бывший спичрайтер экс-премьера Британии Тони Блэра Джон Мактернан.

Он упоминает статью бывшего главы МИД Британии Бориса Джонсона, который в Daily Telegraph описал переговорную позицию правительства страны по Brexit как «развевающийся белый флаг». Джонсон критикует Мэй за то, что она согласилась заплатить за выход из ЕС, а также не решила иные спорные вопросы, пишет Мактернан на сайте CNN.

Он отмечает, что осенний политический сезон в Великобритании начинается размышлениями о долговечности Мэй, которая по-прежнему остается на своем месте.

По мнению политолога, Мэй составила четкий план, пусть и не идеальный, для переговоров по Brexit. В то же время Джонсона, который занимался Brexit в должности главы МИД, Мактернан упрекает в том, что тому легче задавать риторические вопросы в своей статье, чем отвечать на них.

А Мэй продолжает работать – она поняла, что в политике, как и в жизни, наличие плохого плана – это лучше, чем его отсутствие.

«Это современный Распутин. Они стреляют в нее, они бьют ее, травят ее – и все же она продолжает ходить», – заключил Мактернан.

Отметим, что в Британии уже неоднократно говорили о возможной замене Мэй на посту премьера и даже назывались конкретные претенденты на этот пост.

В июле Джонсон обвинил Мэй в намерении сделать Великобританию «вассальным государством» Евросоюза из-за планов сохранить зону свободной торговли с ЕС после Brexit. В ответ Мэй отправила Джонсона в отставку.