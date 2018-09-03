Орнелла Мути захотела гражданство России

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство.

Актриса сообщила, что она хотела больше узнать о русских традициях, так как ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге. По ее словам, дедушка являлся одним из врачей царя, а бабушка была пианисткой. Мути не исключила, что является такой артистичной благодаря русским корням, пишет РИА «Новости».

«Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», – поделилась с журналистами актриса.

Ранее СМИ писали, что итальянка подаст заявление, чтобы получить российское гражданство, однако пока этого так и не произошло. Кремль опроверг сообщения о ее обращении за российским гражданством.

10 сентября в Кремлевском дворце состоится премьера спектакля «Хрустальный дворец», где Мути исполняет роль императрицы Анны Иоанновны.