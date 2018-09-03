Стали известны подробности загадочного визита главного раввина России в Тегеран

Информацию из израильских СМИ о визите главного раввина России Берла Лазара в Тегерн подтвердили источники во внешнеполитических кругах.

В начале сентября СМИ Израиля сообщили, что в составе делегации Госдумы был Лазар.

«Да, господин Берл Лазар был в составе делегации спикера Госдумы Вячеслава Володина, но в Тегеране у него была своя программа, не связанная с программой спикера», – приводит «Коммерсант» слова своего источника в материале под названием «Миссия необъяснима».

Со ссылкой на израильские издания утверждается, что, «несмотря на возражения иранской стороны, Россия, стремящаяся улучшить торгово-экономические связи с Тегераном, поставила участие Берла Лазара в делегации условием визита».

Также израильские СМИ связали визит Лазара «с попытками России и Израиля поощрить иранский уход с территории Сирии».

Сообщается, что во время поездки главный российский раввин встречался с представителями еврейской общины Ирана, а также посетил еврейскую школу и синагогу.

Насчитывающая около 20-25 тыс. человек еврейская община Ирана уменьшилась примерно в три раза после Исламской революции в 1979 году. Несмотря на то, что Иран враждует с Израилем, это никак не касается проживающих в стране евреев: в Тегеране проживают более половины иранских евреев и существует около 20 синагог.

Напомним, что Володин посещал Тегеран в начале апреля, где основной темой стал иранский вопрос.