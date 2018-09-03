Япония заметила у своих границ рекордное число российских кораблей

Министерство обороны Японии заметило наибольшее со времен холодной войны число кораблей ВМФ России, за один раз прошедших через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо.

Речь идет о 28 кораблях различного назначения, которые проследовали в Японское море из Охотского с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября, передает ТАСС.

Среди кораблей были в том числе разведывательные корабли и эсминцы. Опасных действий со стороны российских кораблей и нарушений границ территориальных вод не зафиксировано.

Между тем, ранее официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский сообщил, что в учениях на Дальнем Востоке в акваториях Японского и Охотского морей было задействовано более 40 кораблей и судов обеспечения. Корабли занимались отработкой ракетных ударов, конвоирования и задач противовоздушной и противолодочной обороны.

В августе российские корабли на учениях атаковали подлодку «противника» в Японском море.

Россия с 11 по 15 сентября проведет совместные с Китаем учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В маневрах примут участие также военные из Монголии.

В учениях примут участие корабли Тихоокеанского и Северного флотов.