Названы регионы с самыми трудными условиями для кампаний врио глав регионов

Для ряда врио глав регионов кампании перед выборами 9 сентября оказались гораздо сложнее, чем у их коллег, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равных хороших условиях для всех высших должностных лиц и исполняющих обязанности, тоже не приходится. Для нескольких субъектов, таких, как Амурская область (там в качестве врио главы избирается Василий Орлов), Хабаровский край (врио – Вячеслав Шпорт), Забайкалье (там пройдут выборы в Законодательное собрание), важным фактором станет чрезвычайная ситуация, связанная с наводнением, весь июль эти регионы топило», – передает его слова ТАСС.

Природные катаклизмы не повлияли положительно на рейтинг властей, подчеркнул политолог.

«Для глав регионов основной работой была не работа на выборах и встречи с избирателями, а борьба с последствиями чрезвычайной ситуации», – добавил он.

Политолог обратил внимание также на Кузбасс, где губернатор сменился после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Врио главы региона Сергею Цивилеву, по мнению эксперта, сейчас приходится непросто.

«В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов. Насколько (главе Подмосковья Андрею) Воробьеву удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась для него сразу после президентских выборов, покажет ближайшая неделя», – отметил Кузнецов.

Он также выразил уверенность в том, что единый день голосования 2018 года «не настолько предсказуем, как мы привыкли видеть по сравнению с предыдущими годами», будут возможны «самые разнообразные сенсации, рейтинги власти не будут максимальными».

Политолог Олег Матвейчев в свою очередь отметил, что условия участия в предстоящих губернаторских выборах у некоторых кандидатов сильно различались.

«У каких-то губернаторов или исполняющих обязанности губернаторов были позитивные условия, поскольку в их регионах проходил чемпионат мира по футболу, у кого-то было наводнение, как в Амурской области, у кого-то был пожар в торговом центре «Зимняя вишня», как в Кемеровской области, или в Новосибирске, где была сложная межэлитная ситуация», – подчеркнул эксперт.

По его словам, эти ситуации ставили нынешних кандидатов в разные условия.

«Но в этих трех регионах (Кемеровская, Амурская и Новосибирская области) каждый по-своему справился со своей работой», – пояснил Матвейчев.

По его словам, врио губернаторов в Кемеровской и Амурской областях показали, что могут контролировать ситуацию и решать проблемы, а в Новосибирске врио губернатора Андрею Травникову пришлось пройти через «серьезную психологическую и дипломатическую проверку разных межэлитных групп, и он со всеми показал свою корректность и договороспособность».

В единый день голосования 9 сентября в 22 регионов пройдут прямые выборы губернаторов.