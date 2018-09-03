Отец посоветовал премьеру Польши пригласить Путина в Варшаву

Отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик Корнель Моравецкий призвал своего сына пригласить российского президента Владимира Путина в гости, так как это пошло бы на пользу отношениям двух стран, пишет Rzeczpospolita.

«Было бы хорошо для Польши, для наших интересов, чтобы наши власти, господин премьер пригласили бы в нашу страну Владимира Путина. Это было бы достижением в отношениях обоих государств», – передает слова Корнеля Моравецкого RT.

Корнель Моравецкий признался, что обеспокоен отсутствием прямого диалога между представителями Варшавы и президентом России. В пример он приводит американского лидера Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые «имеют непосредственный контакт с Путиным», в то время как польский премьер этого «избегает или не пытается их установить».

«Я не вижу со стороны польских властей никаких шагов. Это меня очень беспокоит», – заявил Корнель Моравецкий.

Он выступил за сближение с Россией, так как оно в интересах и Польши, и Европы.

«Мы должны стремиться к большой Европе с Россией», – утверждает он, подчеркивая, что со стороны России в адрес Польши не звучит никаких угроз. По его словам, Польше не нужно обижаться на то, что в России все «немного по-другому».

Путин последний раз был в Польше в 2009 году, когда встретился с на тот момент премьером страны Дональдом Туском. Однако после смоленской катастрофы отношения между Польшей и Россией значительно ухудшились.