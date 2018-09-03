Названо число российских туристов в Сочи и Турции

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова сообщила, что в Сочи отдохнуло 8 млн россиян в 2018 году, в Турции – 6 млн россиян.

«По России пять лет назад только в Сочи отдохнуло 2 млн туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до 8 млн», – сказала Осипова, передает РИА «Новости».

По ее словам, благодаря туристическим пакетам увеличилось количество российских туристов, посетивших Турцию. «К концу августа 2018 года [количество] уже составило 6 млн человек. Напомню, что в 2014 году этот показатель составлял 3,7 млн туристов. Таких результатов удалось добиться именно благодаря сформированным турпакетам», – отметила директор АТА.

Пакетным туром называют сформированный турпродукт, где туристу предлагают сразу несколько услуг. Основная часть турпакета – перевозка к месту отдыха, проживание и страховка.

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