Истребители Су-30СМ будут выпускать с двигателями от Су-35С

Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО) подало на конкурс работу, где сообщается о модернизации истребителя Су-30СМ и оснащении его новым турбореактивным двигателем от Су-35С.

«В рамках исполнения поручения президента РФ, а также в целях унификации двигателей с поставляемыми в строевые части ВКС РФ с самолетом Су-35С корпорация «Иркут», компания «Сухой» совместно ОДК-УМПО участвует в опытно- конструкторской работе по модернизации самолета Су-30СМ с установкой двигателя АЛ-41Ф-1С», – сообщается в конкурсной работе.

Пока на этих самолетах стоит двигатель АЛ-31ФП, пишет ТАСС.

В 2016 году было опубликовано видео с подготовки в крымском небе новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

В мае один из истребителей потерпел крушение в Сирии.