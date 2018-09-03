Росгвардейцев обвинили в избиении подростка с ДЦП

В Ульяновске мама подростка, страдающего ДЦП, заявила, что против ее сына, нарушившего правила дорожного движения, полицейские применили силу.

Инцидент произошел 30 июля, однако его детали стали известны лишь сейчас. В тот день сотрудники Росгвардии преследовали Nissan Qashqai без номеров, водитель которого создал аварийную ситуацию, сообщает 73online. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в дерево, после чего был задержан полицейскими.

Правонарушителем оказался 14-летний мальчик с серьезными проблемами со здоровьем. Его мать утверждает, что он страдает ДЦП и болеет астмой. Также она уверяет, что к ее сыну полицейские применили физическую силу, не дали позвонить родителям и удерживали в автомобиле. Мать также опубликовала в СМИ видеозаписи с места происшествия.

В письме Росгвардии на имя женщины говорится, что в действиях сотрудников экипажа УВО нарушений зафиксировано не было.

Действиями сотрудников полиции заинтересовались следователи. «Следственный отдел по Засвияжскому району проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказал старший помощник руководителя регионального СК Евгений Словцов.