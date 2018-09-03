Пьяного водителя автобуса из России задержали на въезде в Польшу

Пресс-служба Варминьско-Мазурского отделения погранохраны Польши сообщила, что в Гронове в воскресенье задержан водитель автобуса, который в нетрезвом состоянии выполнял рейс из России.

«2 сентября для прохождения пограничного контроля подъехал рейсовый автобус сообщения Калининград-Гданьск. В ходе проверки документов водитель повел себя странно. Он избегал разговора с сотрудником пограничной охраны, а в какой-то момент спрятался в туалете автобуса», – сообщила пресс-служба.

Проверка на содержание алкоголя в крови показала результат в 0,56 промилле. Нарушителя передали представителям полиции, передает ТАСС.

Из девяти пассажиров автобуса шестеро продолжили дорогу в Гданьск на попутных автомобилях, а трое решили дождаться другого водителя. За консульской помощью никто из пассажиров не обратился.