Песков прокомментировал новую телепрограмму о работе Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал самым важным для новой телепрограммы канала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» точность и полноту информации, подчеркнув, что оценку этой передаче даст зритель.

«Это проект ВГТРК, это не проект Кремля. Наверно, любительские оценки нам давать не с руки», – отметил Песков, комментируя выход в эфир программы, передает ТАСС.

Песков отметил, что, по его мнению, в рамках передачи информация о президенте и его рабочем графике подавалась корректно. «Что касается того, понравилась программа или не понравилась, то здесь свое веское слово говорит коллективный зритель, и это отношение измеряется в рейтинге», – добавил Песков.

Он также отметил, что планов участия самого Путина в программе нет.

Напомним, 2 сентября в эфир телеканала «Россия 1» вышла программа «Москва. Кремль. Путин», в рамках которой рассказывается о событиях в графике президента за прошедшую неделю и на предстоящий период. Также затрагиваются важнейшие события в России и в мире и дается их оценка с точки зрения Кремля. Участие в первой программе принял и сам пресс-секретарь, ответив на вопросы ведущего. Предполагается, что программа станет регулярной.