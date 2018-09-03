Около клуба в Петербурге произошла перестрелка

Молодые люди с травматическим оружием и дымовыми шашками устроили потасовку около ночного клуба в центре Санкт-Петербурга.

Драка произошла вечером в минувшее воскресенье, 2 сентября, уточняет телеканал «360».

Сообщается, что неизвестные пришли перед концертом группы Truckdrivers. Они открыли стрельбу и разбили окна помещения, а после потасовки разбежались.

По словам арт-директора клуба, при нападении пострадали люди. По информации петербургских СМИ, очевидцы сообщают, что несколько человек пострадали от выбитых окон.

Хулиганов разнимали сотрудники клуба и прохожие.

Запланированный концерт начался с опозданием на час.

Ранее по Петербургу прокатилась волна нападений, устроенная подростками из банд «АУЕ». Жертвами за одну ночь стали 16 человек. По факту нападений возбуждены уголовные дела.

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов предложил способ искоренения подобных банд.