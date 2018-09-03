Путин проголосует на выборах мэра Москвы

Президент Владимир Путин проголосует на выборах московского градоначальника, которые запланированы на 9 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, будучи прописанным в Москве, Путин всегда принимает участие в таких важных выборах, поэтому я с большой долей уверенности могу предположить, что президент будет голосовать на выборах мэра Москвы», – сказал Песков.

Он отметил .что участок, на котором будет голосовать президент, будет объявлен позже, передает РИА «Новости».

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.