Песков разъяснил планы Путина на мероприятия памяти Беслана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства Владимира Путина отсутствуют мероприятия памяти событий в Беслане.

«Нет, сегодня нет в графике у президента», – ответил Песков на вопрос, планирует ли принять Путин участие в мероприятиях, посвященных памяти событий в Беслане, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также сообщил, что президент в понедельник проведет встречу с врио губернатора Амурской области Василием Орловым.

«Президент сегодня примет, среди прочих, временно исполняющего обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова и поговорит о том, как, собственно, он вошел в курс дела, как обстоят дела в этом регионе России», – отметил Песков.

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, произошел захват заложников в школе № 1 города Беслана. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях.

Большинство заложников были освобождены в ходе штурма, однако в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Более 800 человек получили ранения разной степени тяжести.

С 2005 года Россия отмечает 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.