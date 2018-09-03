ЕР может рассчитывать на 30-35% на выборах в заксобрания

«Единая Россия» может расценивать результат в 30-35% голосов на выборах в региональные заксобрания 9 сентября как хороший, на итогах голосования скажутся изменения пенсионного законодательства, заявил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«По нашим прогнозам, 30-35%, если говорить о выборах в заксобрания, для «Единой России» будет хорошим результатом, что несколько ниже, чем мы привыкли наблюдать», – сказал он на круглом столе, посвященном единому дню голосования. Выборы в заксобрания пройдут 9 сентября в 16 регионах.

Кузнецов отметил, что сейчас Россия подходит к концу большого политического цикла, так как в марте прошли президентские выборы – «высшая точка этого цикла», передает ТАСС.

«Люди, с одной стороны, теряют интерес к политике, а с другой стороны, этот интерес угасающий возвращает масштабная пенсионная реформа, которая крайне негативно сказалась на рейтинге власти в целом и «Единой России» в частности и президента отчасти», – заявил политолог.

Кузнецов заметил, что после телеобращения Владимира Путина по поводу пенсионного законодательства «социологические показатели власти несколько изменились в сторону улучшения». «Однако сказать, что пенсионная реформа никак не повлияет на результаты единого дня голосования, нельзя. Особенно это будет значимо для выборов в законодательные собрания, в меньшей степени для выборов высших должностных лиц регионов», - подчеркнул он.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, согласно опросам, за неделю до выборов в рейтинге электоральных предпочтений во всех восьми регионах лидирует «Единая Россия». Показатель партии – от 29% (от всех опрошенных, в Ярославской и Архангельской областях) до 46% в Республике Саха (Якутия).

На втором месте в четырех регионах – партия КПРФ (Ульяновская область, НАО, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия), а в двух – ЛДПР (Архангельская и Смоленская области). Неоднозначная ситуация со вторым местом зафиксирована в Ярославской области и Республике Саха (Якутия), где две партии делят второе и третье место, получив согласно опросу близкие значения: в Ярославской области – КПРФ и ЛДПР (11-12%), в Республике Саха (Якутия) – КПРФ и «Справедливая Россия (по 13%).

Таким образом, вероятность получения депутатских мест по партийным спискам у непарламентских партий – низкая. Шансы провести своих кандидатов по партийному списку имеют лишь Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Смоленской области. О готовности проголосовать за нее заявили 4% респондентов.

Опросы ВЦИОМ проведены 27-30 августа в Архангельской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, Республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Калмыкия и Ненецком автономном округе. Объем выборки в каждом из восьми регионов составил 1,2 тыс. человек, Выборка репрезентирует население в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,9%. Метод опроса – комбинированный – личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью.

В единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах и непрямые выборы глав четырех регионов (их изберут депутаты заксобраний по представлению президента). В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.