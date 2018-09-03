В Екатеринбурге напали на посетителей гей-клуба

На посетителей екатеринбургского гей-клуба «Вавилон», расположенного в ТРЦ «Антей», совершено нападение; от действий злоумышленника пострадали несколько девушек и парней, которые стояли возле дверей заведения.

23-летняя Александра Карпенко рассказала Ura.ru, что ждала такси, когда прохожий вдруг стал оскорблять ее и других молодых людей. Девушка ответила ему в той же манере, и тогда мужчина бросился в драку. По ее словам, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Нападавшего успели сфотографировать. Но даже при наличии фотографии преступника полиция не ищет его», – сказала Карпенко.

В пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу сообщили, что заявление Александры зарегистрировано в отделе полиции. «Служба участковых уполномоченных проводит проверку. После получения результатов судебно-медицинского освидетельствования и установления степени тяжести вреда здоровью будет принято процессуальное решение», – сказал представитель ведомства. По его словам, личность нападавшего устанавливается.

Карпенко рассказала, что при нападении неизвестного она получила сотрясение мозга, у нее сломан нос. При избиении она потеряла сознание и пришла в себя только в машине скорой помощи. В больнице ее прооперировали.