Объявленный в розыск за поножовщину депутат с татуировкой на голове пришел в полицию

Неоднократно судимый 50-летний депутат городской думы Режа Свердловской области Евгений Сурнин, подозреваемый в ранении собутыльника, самостоятельно пришел в полицию и заявил о непричастности к преступлению.

«Гражданин, который подозревался в преступлении, утром сам пришел в полицию. Он заявил, что невиновен, в день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся», – сообщил Ura.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также сообщил, что в воскресенье к правоохранителям пришел еще один мужчина, который заявил, что именно он нанес ранение человеку. В настоящее время сотрудники уголовного розыска разбираются в ситуации.

Напомним, 29 августа в квартире на окраине города Реж был ранен мужчина. У преступника была особая примета – татуировка на голове. В совершении преступления заподозрили депутата Евгения Сурнина, на голове которого вытатуирован паук. Сурнин имеет три судимости – две по статье «Хулиганство» и одну за «Злостное нарушение правил административного надзора».