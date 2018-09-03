Убитый на «Курской» полицейский хотел перевестись поближе к семье

Застреленный в московском метро 23-летний сотрудник полиции планировал сменить место службы, чтобы работать ближе к дому и семье, рассказал его сокурсник Артемий.

Он рассказал телеканалу «360», что убитый молодой полицейский начал служить не так давно, но «имел большие планы на будущее». По его словам, погибший был доволен работой в полиции.

«Тут тяжко лишь то обстоятельство, что регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21.00 и позже», – рассказал Артемий.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что погибший полицейский якобы подумывал уволиться. Однако его брат Александр эту информацию не подтвердил. «Я про такое не знаю. Он говорил, что его все устраивало», – сказал он.

В Следственном комитете России сообщили, что в настоящее время по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве допрашивают свидетелей и подозреваемого, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Подозреваемый уехал с места преступления в вагоне метро. 23-летний полицейский скончался на месте. У погибшего остались жена и маленький ребенок. Подозреваемый в убийстве сотрудника правоохранительных органов задержан, в СМИ появилось его фото.