Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в рамках торгов в понедельник утром пошел вверх на 21 копейку и составил 67,76 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек – до 78,54 рубля.

Нефть подорожала до 77,73 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».