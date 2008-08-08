США предложили Аббасу отказаться от идеи независимой Палестины

Вашингтон предложил Палестине создать конфедерацию с Иорданией, сообщили израильские СМИ.

Израильское ТВ сообщает об этом со ссылкой на представителей НПО Израиля, с которыми встречался президент Палестины Махмуд Аббас.

Как заявил 10-й канал израильского телевидения, старший советник президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель Белого дома Джейсон Гринблатт предложили Аббасу «отказаться от идеи независимого палестинского государства», передает ТАСС.

Как передает «Аль-Маядин», Аббас в ответ сказал, что согласится только в том случае, если Израиль также войдет в конфедерацию.

Иордания заявила, что конфедерация – «не тема для дискуссии», сообщает i24news.

Напомним, высказывалось предложение создать конфедерацию после формирования независимого палестинского государства.