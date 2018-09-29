Детектив рассказал о возвращении с Украины украденных голландских полотен

Голландский детектив Артур Бранд рассказал о намерении вернуть с Украины все украденные из музея города Хорна старинные полотна.

В 2005 году из музея Западной Фрисландии в Хорне были похищены 24 старинных картины и другие предметы. Расследование ничего не дало. В 2015 году в посольство Нидерландов в Киеве обратился Борис Гуменюк, сообщив, что одна из картин находится у него, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

Нанятый музеем Бранд рассказал, что сразу не поверил Гуменюку, который заявлял, что полотна нашли случайно на вилле одного из беглых чиновников «прошлой власти» на востоке страны. Гуменюк потребовал за картины 50 млн евро, так как ему якобы нужно было заплатить тем, кто охраняет полотна. Затем он снизил требования в десять раз.

«Если бы полотна обнаружил нормальный человек, он сделал бы следующее: обратился в посольство, полицию и сказал: «Смотрите, мы нашли ваши картины, нам положена медаль, а еще, с учетом того что мы понесли затраты, мы очень рассчитываем на денежное вознаграждение». Вот это законно», – сказал Бранд.

По его словам, в случае Гуменюка это было похоже на вымогательство.

Напомним, в 2016 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал голландской стороне пять из 24 похищенных картин.

Бранд заявляет о намерении вернуть и остальные полотна.

«Я их все-таки заставлю. Они не собирались возвращать и эти пять картин, однако я вынудил их сделать это. Они считают, что на этом я остановлюсь, но я не прекращаю расследование и уверен, что и другие картины вернутся домой», – сказал он.

Детектив убежден, что в этой истории замешан Киев, а «не какие-то пророссийские повстанцы». «Не надо мне вешать лапшу на уши», – заявил он.