Появилось видео с места взрыва в Донецке

В Сети появилась видеозапись, на которой показаны последствия взрыва в Донецке.

На видео, опубликованном в YouTube на канале WarDoc, видна пожарная машина и автомобиль аварийной газовой службы. Около здания стоят люди в военной форме. Очевидец рассказывает о состоянии пострадавших.

Ранее в субботу на съезде Коммунистической партии в Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.