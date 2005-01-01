Глава МИД Британии сказал, чем Трамп лучше других президентов США

Самым талантливым президентом США в сфере привлечения общественного внимания к проблемам является Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Трамп точно такой же, каким вы видите его по ТВ. Он принадлежит к числу тех людей, которые о многом высказываются в социальных сетях. У него, в отличие от других президентов США, которых мы когда-либо видели, есть талант к паблисити», – цитирует ТАСС интервью Ханта газете The Times.

Хант считает важным отличать слова и дела Трампа. По его мнению, американский президент стремится к взаимодействию с мировым сообществом, а также готов идти на риск в попытке вывести ситуацию вокруг КНДР из многолетнего тупика.

Хант отметил, что стремится рассматривать Трампа как ближайшего союзника Великобритании, несмотря на его пренебрежительные высказывания по отношению к женщинам и эмоциональность.

«Я не согласен с множеством вещей, о которых он говорит, но он является лидером свободного мира. Он – большой друг и сторонник Великобритании», – сказал он.

При этом, отмечает издание, на столе у Ханта стоят совместные фотографии с Папой римским Франциском и актером Арнольдом Шварценеггером, но нет фото с Трампом.

В июле Трамп приезжал с визитом в Великобританию Его раскритиковали за опоздание на аудиенцию к королеве Елизавете II. Сам он назвал ее «потрясающей женщиной».