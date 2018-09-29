Казахстан предложил единственный жизнеспособный вариант решения кризиса в Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что единственным жизнеспособным решением сирийского кризиса является политический процесс.

По словам дипломата, Казахстан запустил процесс переговоров в Астане для того, чтобы «укрепить меры построения доверия между конфликтующими сторонами в Сирии», передает ТАСС.

«Казахстан верит в то, что война никогда не может быть прочным решением ни одной проблемы. Мы убеждены в этом и считаем, что единственным жизнеспособным решением текущего кризиса в Сирии является инклюзивный политический процесс, который возглавляет Сирия», – подчеркнул Абдрахманов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил ряд стран в попытках перечеркнуть все достижения астанинского процесса.