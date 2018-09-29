США решили закрыть консульство в Басре

Госсекретарь США Майк Помпео принял решение закрыть генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском городе Басра, заявила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, Помпео распорядился эвакуировать сотрудников американской дипмиссии из Басры, передает ТАСС.

При этом в Госдепе сообщили, что посольство Соединенных Штатов в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги в полном объеме.

Ранее Белый дом пригрозил Ирану ответом в случае атаки на собственность США в Ираке.

Напомним, 7 сентября власти Ирака объявили режим чрезвычайного положения в провинции Басра из-за начавшихся беспорядков на фоне нехватки в городе чистой питьевой воды и перебоев с электроснабжением.