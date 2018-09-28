Премьер Греции призвал к ценному диалогу с Россией на основе взаимного уважения

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая на Генассамблее ООН, призвал евроатлантические институты развивать «ценный диалог» с Россией на основе взаимного уважения для разрешения международных кризисов.

Премьер-министр Греции подчеркнул, что одним из главных вызовов последних лет является кризис безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы должны продвигать ценный диалог европейских и евроатлантических институтов и стран с Россией на основе взаимного уважения для решения международных проблем и кризисов», – приводит слова Ципраса греческое общественное телевидение ERT.

Премьер Греции заявил также о полной поддержке «справедливого и жизнеспособного решения кипрской проблемы на основе решений ООН».

Напомним, в конце августа Ципрас выразил надежду на улучшение отношений с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие шаги могут помочь Греции восстановить отношения с Россией.