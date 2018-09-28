В рамках проведения федерального форума «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего» в Ставропольском крае в пятницу, 28 сентября, создана Ассоциация исторических парков «Россия – моя история», сообщил представитель Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов.

За создание ассоциации участники форума проголосовали единогласно. Затем состоялось подписание протокола. Также принят устав ассоциации.

Ассоциацию возглавит владыка Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский.

Тарасов сообщил ИА REGNUM, что Ассоциация позволит решать задачи, стоящие перед проектом «Россия – моя история» по популяризации и продвижению научных знаний более эффективно, с возможностью охватить всю Россию, а не отдельные города, «демонстрировать достижения современной исторической науки комплексно, широко».

По его словам, цель создания общероссийской ассоциации исторических парков заключается в том, чтобы в России появился единый ресурсный объем, направленный на продвижение исторических знаний. «Сама миссия проекта – это популяризация истории. И вот для реализации миссии проекта посчитали необходимым создать такую ассоциацию, которая имела бы единое понимание задач, единый ресурсный центр, в том числе и финансовый», – сказал Тарасов.

Руководитель исторического парка проекта «Россия – моя история» Иван Есин отметил, что участники форума совместно сформулируют план развития проекта до 2023 года, «который станет одним из важных шагов по развитию и укреплению межрегионального сотрудничества и насаждению успешных практик функционирования музейных и тематико-выставочных учреждений, обсуждения актуальных вопросов в сфере популяризации истории, культуры и научного знания».

Исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России. География площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает 17 городов. Одним из последних открылся парк в Саратове. В ближайшее время к проекту планируют примкнуть Владивосток, Хабаровск, Челябинск, Иркутск, Сургут, Магас, Пятигорск и Псков.

Исторический парк «Россия – моя история» в Ставрополе работает уже год – он открылся в сентябре 217 года. За это время, как рассказал директор исторического парка в Ставрополе Георгий Головин, парк, который, кстати, работает бесплатно, посетили более 280 тыс. человек.

В форуме «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего» в Ставропольском крае участвуют более 100 человек: представители от каждого из 17-ти созданных в России исторических парков, специалисты проекта «Россия – моя история», Российского военно-исторического общества, представители Ставропольского края. Форум проходит при поддержке Патриаршего совета по культуре, Минкультуры России, губернатора Ставропольского края.