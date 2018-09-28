Эстонские спецслужбы отвергли сообщения о работе со Скрипалем

Бывший офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии, заявили в полиции безопасности республики.

«Скрипаль не имеет никакого отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии», – передает «Интерфакс» заявление эстонской спецслужбы.

Так в полиции безопасности республики отреагировали на публикацию немецкого журнала Focus о том, что Скрипаль помог спецслужбам Эстонии выйти на подозреваемых в работе на российскую военную разведку Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. Издание также написало, что Скрипаль мог работать на спецслужбы Чехии и Испании. Таким образом, по информации немецкого издания, Сергей Скрипаль работал на разведку четырех стран НАТО.

Лондон утверждает, что Сергей Скрипаль, работавший на британские спеуслужбы, и его дочь Юлия якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.