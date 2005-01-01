СПЧ ООН отклонил российские поправки к резолюции по Сирии

Совет ООН по правам человека по итогам 39-й сессии в Женеве принял очередную резолюцию по ситуации в Сирии, не приняв предложенные Россией поправки.

В поддержку документа проголосовали 27 стран из 47 действующих членов СПЧ, четыре высказались против и 16 воздержались, передает ТАСС.

Каждая из четырех поправок, предложенных Россией, выносилась на голосование. Во всех случаях против голосовали страны Евросоюза, Украина, Грузия, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Предложения России поддержали Китай, Куба, Египет и Пакистан.

Российская делегация предложила, в частности, включить в резолюцию призыв ко всем государствам воздержаться от пособничества террористическим группировкам ИГ* и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России). Кроме того, Россия предлагала приветствовать международные усилия «по отделению экстремистов и террористических групп от конструктивной умеренной оппозиции».

В третьей поправке предлагалось собрать сведения о сотрудничестве бизнес-структур и негосударственных фондов с террористами с целью привлечения их в будущем к ответственности. И наконец, в четвертой поправке речь шла об осуждении санкций, которые ряд государств ввели в отношении Сирии.

В марте Совет ООН по правам человека принял новую резолюцию о ситуации с правами человека в Сирии без учета поправок, предложенных Россией.