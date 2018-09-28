В Ростехе сообщили о создании новых комплексов РЭБ после гибели Ил-20

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявил, что после инцидента с Ил-20 в Сирии продолжается разработка новых бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«У нас постоянно идут опытно-конструкторские работы по развитию бортовых комплексов обороны семейства «Витебск», «Президент», «Хибины» и других», – ответил Михеев на вопрос, создаются ли в России новые комплексы РЭБ после инцидента с Ил-20, передает РИА «Новости».

По его словам, разрабатываемые КРЭТ комплексы смогут ставить аэрозольные завесы, которые сделают самолет невидимым для ракет противника во всех диапазонах.

Также концерн готов переоснастить российские Ил-20 новыми комплексами РЭБ. «Ил-20 – достаточно старый самолет, на нем стоит стандартное бортовое оборудование, предназначенное для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Если Минобороны поставят соответствующую задачу, то мы оснастим его современными комплексами РЭБ», – добавил Михеев.

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» основан в 2009 году как специализированная управляющая компания. Изначально в его состав вошли предприятия, разрабатывающие и изготавливающие средства радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания, измерительные аппараты и электронные соединители и кабельную продукцию. Входит в состав госкорпорации Ростех.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, подтвердив вину Израиля в крушении военного самолета. Ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20. В Армии обороны Израиля отрицают свою вину в гибели самолета.