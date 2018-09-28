Эксперт: Неудачи некоторых губернаторов на выборах не помешали успеху ЕР

«Лейбл «Единой России» не является ни негативным, ни отягчающим выборным фактором. Теперь в этом нет никаких сомнений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение парламента Владимирской области избрать спикером единоросса и сохранение за партией власти политического контроля надо областью, несмотря на проигрыш на выборах Светланы Орловой.

«ЕР взяла большинство в парламентах не только по спискам, но и в целом, если учесть одномандатников. Это говорит о том, что партия удержала поддержку избирателей и по-прежнему определяет политику в каждом из регионов, где проходили выборы. Об этом говорят и выборы спикеров ЗакСов», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председателем ЗакСобрания Владимирской области нового созыва вновь был избран депутат от «Единой России» Владимир Киселев, возглавлявший парламент и в двух предыдущих созывах. За него проголосовали 27 из 35 депутатов. Оппонента Киселева – коммуниста Сергея Казакова – поддержали семь депутатов. Один бюллетень счетная комиссия признала недействительным.

В целом, по результатам выборов 9 сентября «Единая Россия» сохранила большинство в законодательном собрании: из 38 депутатов регионального парламента 23 – единороссы. Еще семь мандатов получили депутаты от КПРФ, четыре – ЛДПР, три – «Справедливая Россия» и один у «Коммунистической партии социальной справедливости».

На том же первом заседании депутаты приняли закон, согласно которому назначенцы на должности вице-губернатора будут согласовываться с ЗакСом, передает REGNUM. Законопроект вызвал жаркие споры, в частности, из-за того, что подписывать закон, вероятно, будет Светлана Орлова, которая пока исполняет обязанности губернатора. Как известно, она проиграла выборы Владимиру Сипягину (ЛДПР).

«То, что губернаторы в некоторых регионах выступили не очень удачно, не повлияло на позиции «Единой России», – отмечает по этому поводу Данилин. – Надо сказать, что где-то губернаторы не захотели выдвигаться от ЕР, где-то захотели. Но как бы то ни было, также очевидно, что выдвижение или не выдвижение от ЕР не сыграло никакой негативной роли в итоговом результате, вопреки тому, что ожидали многие, связывая это с пенсионной реформой».

По его мнению, важную роль играют достигнутые на посту успехи, ожидание общественности от кандидатуры губернатора, от его способностей и амбиций.

По мнению эксперта, нового губернатора Владимирской области, члена ЛДПР Владимира Сипягина ждут серьезные испытания.

«Судя по его первоначальным действиям и заявлениям, он не был готов к победе и ответственности. Либо он быстро научится принимать на себя эту ответственность, следить за тем, что он говорит и делает, либо никакого успешного сотрудничества с парламентом у него не выйдет, а значит будет страдать регион», – считает Данилин.

Напомним, что все 16 законодательных собраний регионов, которые избирались в Единый день голосования 9 сентября, возглавили представители «Единой России».