Мэр российского города запретил чиновникам критиковать власть в соцсетях

Мэр Белгорода Константин Полежаев утвердил Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих города, в котором содержится запрет государственным служащим критиковать начальство в социальных сетях.

«Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны (…) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации города, ее руководителя, иных должностных лиц, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего», – указано в документе.

Кроме того, запрещается публиковать в том числе посредством репостов и лайков «текстовые материалы и фото-, видео-, аудиоматериалы, имеющие критический характер в отношении существующего конституционного строя, институтов российской публичной власти, а также оскорбляющие честь и достоинство человека, чувства граждан. Нельзя приобщаться к сообществам (группам), содержащим такие материалы.

«Муниципальный служащий несет личную ответственность за все, что публикуется на страницах его блога, в его аккаунтах в социальных сетях или в комментариях к постам других людей», – говорится в документе.

Нарушителю положений кодекса грозят «моральное осуждение» и дисциплинарная ответственность.