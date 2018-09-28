Дорожные расходы Порошенко на Генассамблею ООН превысили 9,7 млн рублей

Авиаперелет украинской делегации во главе с лидером Петром Порошенко в США для участия в заседании Генассамблеи ООН обошелся в 4,2 млн гривен (около 9,7 млн рублей).

За авиаперевозку делегации государственному авиационному предприятию «Украина» было выплачено 4 млн 232,5 тыс. гривен, сообщает издание «Украинское новости» со ссылкой на данные Единого портала использования публичных средств.

В ходе выступления на Генассамблее ООН Петр Порошенко призывал к антироссийским санкциям из-за Крымского моста и ситуации в Азовском море. В это время присутствовавший в зале министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему выступление Порошенко на Генеральной ассамблее ООН на руку Москве.