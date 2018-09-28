Минобороны Бельгии решило подать в суд на Google

Представитель министерства обороны Бельгии сообщил, что ведомство планирует обратиться в суд с иском к компании Google из-за того, что они отказываются «размыть» инфраструктуру бельгийской армии на своем картографическом сервисе.

Минобороны Бельгии обратилось к компании с просьбой сделать изображения нечеткими, однако объекты так и остались видимыми.

«Поскольку этого сделано не было, минобороны будет подавать судебную жалобу на Google», – заявил представитель министерства.

На картах Google Maps отчетливо можно увидеть базы ВВС, атомные электростанции и нефтяные объекты, сообщает РИА «Новости».

Как отмечает «Интерфакс», ранее с подобным запросом в Google обращалась Франция.