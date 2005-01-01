МИД объяснил стратегию России в диалоге с Израилем по инциденту с Ил-20

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Москва хочет убедить Тель-Авив в справедливости упреков России по поводу крушения Ил-20.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы прояснить четко и в том числе с нашими израильскими партнерами, чтобы они поняли всю справедливость наших упреков. И эти контакты продолжаются», – сказал Богданов, передает РИА «Новости».

По его словам, представители Израиля «на всех уровнях выражают соболезнование» и сочувствие в связи с гибелью российских военнослужащих.

«Что касается конкретного поведения той или иной страны, в том числе Израиля, то мы рассчитываем, что это все будет делаться при уважении международного права и тех принципов, которые были заложены во все согласованные документы, включая и российско-американское заявление, которое было согласовано в Дананге между президентами Путиным и Трампом, и, разумеется, резолюцией СБ ООН 2254», – добавил Богданов.

В четверг министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна очень высоко ценит отношения с Россией, считая важной координацию между российской и израильской армиями.

Напомним, российский Ил-20 попал под огонь сирийских С-200 в середине сентября из-за провокационных действий израильской авиации. Для предотвращения подобных инцидентов Россия решила поставить Сирии С-300.