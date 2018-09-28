Эрдоган захотел отменить пресс-конференцию с Меркель из-за журналиста

Президент Турции Тайип Эрдоган подумывает отказаться от совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, если на ней будет присутствовать бывший главред турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар, сообщают СМИ.

Дюндар получил аккредитацию на пресс-конференцию Эрдогана и Меркель, которая пройдет и в федеральном ведомстве печати. Из-за этого Эрдоган рассматривает возможность отмены мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild.

В 2016 году Дюндар получил убежище в Германии.

В мае 2016 года он был приговорен в Турции к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы за разглашение гостайн.