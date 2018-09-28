Депутата нашли мертвым в ХМАО

В Березовском районе ХМАО найдено тело предпринимателя, депутата районной думы от сельского поселения Саранпауль Николая Полуянова.

Полуянов с неизвестным товарищем отправились на лодке из поселка Саранпауль в поселок Игрим, последний раз их видели в поселке Сосьва, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

После того, как Полуянов не вернулся из поездки, родственники обратились к спасателям. Они нашли тело депутата, лодку и его личные вещи.

Второго пассажира не нашли.

По данным источника, рассматривается версия о насильственной смерти, так как Полуянов вряд ли мог допустить ошибку – он хорошо знал реку, а погода в тот день была спокойная.

В управлении СК по ХМАО-Югре пока не комментируют произошедшее.

Полуянов занимался строительным бизнесом и транспортными перевозками.