Подсчитаны потери Венгрии от ограничения экспорта в Россию

Ущерб экономике Венгрии из-за введения экспортных ограничений в связи с антироссийскими санкциями составил около 8 млрд долларов, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Должна быть дискуссия о том, насколько санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, являются успешными или нет. Полагаю, что это весьма законный запрос с нашей стороны, так как санкции – это серьезное решение, оно нанесло существенный ущерб венгерской экономике», – цитирует Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

По его оценкам, за последние несколько лет из-за «невозможности экспорта в Россию» венгерские компании потеряли около 8 млрд долларов.

«Ранее Россия являлась вторым торговым партнером нашей страны, теперь Россия занимает 12-е место», – отметил он.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал ЕС к «честной дискуссии» о санкциях против России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл политику Европейского союза по отношению к России примитивной и жаловался, что санкции вредят двустороннему сотрудничеству России и Венгрии.