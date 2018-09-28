Песков оценил вероятность посещения Путиным саммита АТЭС

Пока в графике президента Владимира Путина нет посещения саммита АТЭС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что пока у президента России «в графике нет и не было этой поездки», передает РИА «Новости».

Тем временем визит Путина в Узбекистан «действительно находится в достаточно продвинутой стадии подготовки», объявление будет сделано позднее.

В 2018 году саммит АТЭС пройдет 17-18 ноября в Папуа – Новой Гвинее. АТЭС – межгосударственный форум, созданный для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принимает участие в заседании совета лидеров государств СНГ в Душанбе.

Визит российского лидера в Узбекистан был анонсирован в июне.