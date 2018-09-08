«Мисс Багдад» расстреляли в Ираке

В Ираке застрелили модель и обладательницу титула «Мисс Багдад-2015» Тару Фарес.

В МВД Ирака подтвердили убийство 22-летней Фарес, передает Kurdistan24.

Неизвестные расстреляли автомобиль модели в районе Кам-Сара в Багдаде. На ее теле обнаружены три пулевых ранения.

Фарес жила в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль, но периодически ездила в Багдад.

В полиции начали расследование убийства, передает CNN. В МВД сообщили, что «проводится обширное расследование, чтобы отработать все возможные версии, найти виновных, и прилечь их к ответственности».

Фарес популярна в соцсетях, у нее миллионы подписчиков. Иногда ее публикации вызывали споры.