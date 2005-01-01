Экс-глава РЖД рассказал о спецвагоне Путина и Ельцина

Первый глава РЖД, экс-министр путей сообщения Геннадий Фадеев рассказал о президентском спецвагоне для переговоров, которым пользовались экс-президент Борис Ельцин и действующий глава государства Владимир Путин.

На сайте Кремля представлена фотография от июня 2003 года, на которой президент России Владимир Путин и Геннадий Фадеев сидят в необычном вагоне: посередине стоит зеленый стол, на окнах – шторы, каких нет в обычных вагонах, на столе – телефон.

Фадеев рассказал, что это «обычный вагон для переговоров президента страны», который находится «в составе президентского поезда», «прицеплен к спецвагону лично для президента», передает РИА «Новости».

Вагон был спроектирован «по заказу ФСО с учетом полной, абсолютной безопасности его лично (президента) и с учетом его работы как президента»

Экс-глава РЖД вспомнил, как в 1996 году ехал в спецвагоне с президентом Борисом Ельциным, когда тот направлялся на юг страны.

«Но у Владимира Путина более современный», – отметил он.

Фадеев рассказал также, о чем он говорил тогда с российским лидером: «О реформе, о Ладожском вокзале с его огромной инфраструктурой, куда мы и ехали на открытие. Мы прибыли в 8 часов 30 минут на вокзал, была хорошая погода, горожане, пассажиры с большой теплотой благодарили за этот необычный вокзал. В заключение осмотра вокзала президент в книге отзывов на первой странице написал «Молодцы!» в адрес строителей и эксплуатационников».