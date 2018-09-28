Делегация Ирана покинула зал ГА ООН перед выступлением Нетаньяху

Иранская делегация в знак протеста вышла из зала Генассамблеи ООН перед выступлением главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, сообщают информационные агентства.

Иранцы пояснили, что делегация в полном составе покинула зал, протестуя против заявлений Нетаньяху – премьер-министр Израиля выступил с резкой критикой в адрес Тегерана, передает ТАСС.

Нетаньяху в своей речи также заявил, что Израиль продолжит противодействовать Ирану в Сирии, Ливане, Ираке и любых других районах.