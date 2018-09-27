Захарова заявила о давлении на Италию со стороны ЕС и США

В вопросе отношений с Россией Италия испытывает давление со стороны ЕС и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что Италия хочет «найти равновесие» между «общей линией НАТО» и «конструктивными отношениями» с Москвой. Италия понимает, что отношения с Россией, которые «заключаются в энергетике, ресурсах, торговле, туризме», нельзя прервать, сказала официальный представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что на Италию давят и ЕС, и США, передает ТАСС со ссылкой на Panorama.

Есть и другие страны, которые находятся в таком же положении, как и Италия, но, «когда решается вопрос о продлении санкций в отношении России, внутри ЕС все оказываются согласны», сказала Захарова.

Захарова заявила, что вымышленную историю с инцидентом в Солбери используют для создания образа «общего врага Запада» на фоне обострения разногласий внутри ЕС.

При этом представитель МИДа не считает, что следует говорить о новой холодной войне, так как это подразумевало бы, что «со дня на день может разразиться ядерный конфликт» – Захарова процитировала одну их своих бесед со скончавшимся в 2017 году постпредом при ООН Виталием Чуркиным. По ее словам, сейчас «у всех хватает разума не тянуться к ядерной кнопке».

Также она подчеркнула высокий уровень отношений Москвы и Пекина и российские успехи в Сирии.

Напомним, вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что хочет поскорее «остановить режим санкций».